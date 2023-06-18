Скауты АПЛ, бундеслиги и чемпионата Италии просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче сборной Армении

На матче между сборными Армении и Уэльса в рамках 3-го отборочного турнира Евро-2024 (4:2) присутствовали скауты, представляющие интересы клубов чемпионата Англии, бундеслиги и серии А. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, селекционеры просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а так же следили за другими молодыми игроками национальной команды Армении, выступающими в РПЛ — защитником «быков» Георгием Арутюняном и Наиром Тикнизяном из «Локомотива».

Ранее появилась информация о том, Сперцяном интересуются «Аякс», «Фрайбург», «Боруссия» Менхенгладбах и «Милан».

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.