Сколько матчей пропустит Семак из-за удаления?

После игры 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — «Зенит» (1:1) главный тренер гостей Сергей Семак получил красную карточку от арбитра Евгения Кукуляка. В протоколе причиной удаления назван «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

В статье 16 дисциплинарного регламента РФС, которым при вынесении наказаний руководствуется контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС), говорится, что «удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч».

Кроме того, в предусмотренных регламентом случаях этот юрисдикционный орган может увеличить срок дисквалификации. Но в данной ситуации, исходя из написанного в протоколе, дополнительно наказывать Семака не за что. Он, к примеру, не совершил ни одного из нарушений, указанных в статье 95 того же регламента, которая предусматривает более серьезные санкции за оскорбления, плевки, толчки, попытки оказания или оказание физического воздействия.

Таким образом, можно предположить, что КДК РФС не станет увеличивать срок наказания Семака — он заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру 3-го тура РПЛ с «Динамо».