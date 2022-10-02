Скомина считает верным неудаление Сычевого за празднование гола

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Бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с игроком «Оренбурга» Владимиром Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».
— Как бы вы оценили этот эпизод?
— Игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть чрезмерным: например, хореографические празднования не поощряются и не должны приводить к чрезмерной трате времени. Уход с поля для празднования гола не является нарушением, требующим предупреждения, но игроки должны возвращаться как можно скорее.
— Достаточное ли это основание для второй желтой карточки, то есть красной?
— Желтой карточки, которая уже была у игрока — достаточно. Если он не очень сильно затягивал время, то я бы не стал удалять за такое.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования