Скомина считает верным неудаление Сычевого за празднование гола

Бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с игроком «Оренбурга» Владимиром Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».

— Как бы вы оценили этот эпизод?

— Игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть чрезмерным: например, хореографические празднования не поощряются и не должны приводить к чрезмерной трате времени. Уход с поля для празднования гола не является нарушением, требующим предупреждения, но игроки должны возвращаться как можно скорее.

— Достаточное ли это основание для второй желтой карточки, то есть красной?

— Желтой карточки, которая уже была у игрока — достаточно. Если он не очень сильно затягивал время, то я бы не стал удалять за такое.