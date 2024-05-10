Скопинцев назвал свой самый яркий матч за «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отметил, что ему запоминаются те матчи, в которых он забивает голы.

«В основном это те матчи, в которых мне удавалось забить гол, потому что они сопровождались яркой игрой. Выделю матч в ноябре 2022 года с ЦСКА, когда мы победили 2:1. Я забил гол с прекрасной передачи Дани Фомина и вообще мог сделать хет-трик — еще два момента создал себе после обыгрыша соперников. Наверное, это самый яркий матч пока», — цитриует Legalbet Скопинцева.

Скопинцев играет за «Динамо» с января 2020 года. На его счету 140 матчей, 6 голов и 20 голевых передач.