Скопинцев: «У «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние 20 лет»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о перспективах своей команды в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вырвали победы на характере. Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона — чемпионства. Думаю, у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас? Мы — реалисты. Находимся недалеко от лидеров, чемпионат шаткий», — цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Скопинцев провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» (38 очков).