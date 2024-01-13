Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:09

Скопинцев: «У «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние 20 лет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о перспективах своей команды в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вырвали победы на характере. Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона — чемпионства. Думаю, у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас? Мы — реалисты. Находимся недалеко от лидеров, чемпионат шаткий», — цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Скопинцев провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-611912-skopintsev-u-dinamo-v-etom-sezone-luchshiye-shansy-na-titul-za-posledniye-let-20
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Безуглов рассказал о состоянии новичка ЦСКА Мусаева
Измайлов: «Балтика» давно следила за Арбузовым, у него большой потенциал»
Силкин: «То, что «Динамо» взяло на сборы молодежь, — важно. Но ребята еще сыроваты для первой команды»
Селюк назвал странным возможный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
Источник: «Краснодар» может купить Ежова из «Крыльев» за 120 миллионов рублей
В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Юран из прессы узнал об уходе Севикяна: «Никакой потери нет, он слабенько провел концовку чемпионата перед паузой»

Безуглов рассказал о состоянии новичка ЦСКА Мусаева