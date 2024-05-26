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Сегодня, 04:16

Скопинцев: «Когда ты так близок к успеху, особенно горько подобным образом заканчивать чемпионат»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1) прокомментировал поражение в чемпионской гонке.

«Разумеется, есть разочарование от результата. Когда ты так близок к успеху, особенно горько подобным образом заканчивать чемпионат. Хочется извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и поблагодарить их за поддержку как в этом матче, так и во всем сезоне. Сделаем все, чтобы порадовать их в следующем чемпионате», — приводит слова Скопинцева «Известия».

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.

Источник: https://iz.ru/1702185/aleksei-fomin/zenit-v-slave-kak-dinamo-upustilo-chempionstvo
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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