Скопинцев: «Когда ты так близок к успеху, особенно горько подобным образом заканчивать чемпионат»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1) прокомментировал поражение в чемпионской гонке.

«Разумеется, есть разочарование от результата. Когда ты так близок к успеху, особенно горько подобным образом заканчивать чемпионат. Хочется извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и поблагодарить их за поддержку как в этом матче, так и во всем сезоне. Сделаем все, чтобы порадовать их в следующем чемпионате», — приводит слова Скопинцева «Известия».

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.