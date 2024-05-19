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Сегодня, 16:27

Скопинцев: «Пока не могу рассказывать о деталях переговоров о трансфере в «Зенит»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отказался рассказать о переговорах о его возможном переходе в «Зенит». Зимой петербуржцы проявляли активный интерес к 27-летнему игроку.

«Не могу рассказывать о деталях, там столько условностей. Время не пришло. Там вообще до моего решения и не дошло. Здесь и сейчас я доволен, рад, но может быть лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

Футболист выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Контракт Скопинцева с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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