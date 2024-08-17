Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:32

Скопинцев: «Обязательно завоюем титул вместе с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

Летом 27-летний футболист подписал новый контракт с бело-голубыми. Соглашение рассчитано до 2029 года.

«Долго думал над решением? Нет, с радостью продлил контракт с «Динамо». Очень горд, что представляю великий клуб, и уверен в долгом, плодотворном сотрудничестве. Буду отдавать все силы на поле и биться. Мы обязательно вместе завоюем титул», — цитирует Скопинцева официальный сайт бело-голубых.

В текущем сезоне Скопинцев провел за «Динамо» шесть матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Источник: ФК «Динамо»
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
0
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Гермодверь сработала на станции «Арбатская» метро Москвы
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: «Чего плохого, если предложили контракт больше?»

Файзуллаев заявил, что не видит большой разницы между Россией и Узбекистаном