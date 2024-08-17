Скопинцев: «Обязательно завоюем титул вместе с «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

Летом 27-летний футболист подписал новый контракт с бело-голубыми. Соглашение рассчитано до 2029 года.

«Долго думал над решением? Нет, с радостью продлил контракт с «Динамо». Очень горд, что представляю великий клуб, и уверен в долгом, плодотворном сотрудничестве. Буду отдавать все силы на поле и биться. Мы обязательно вместе завоюем титул», — цитирует Скопинцева официальный сайт бело-голубых.

В текущем сезоне Скопинцев провел за «Динамо» шесть матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.