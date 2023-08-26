Скопинцев: «Просто так такие мячи не залетают. Это все плоды тренировок»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» в матче 6-го тура РПЛ (2:2).

«По центру включился, Диего мне пас дал, отсек игрока и вошел в центральную ось. Потом вел мяч, ждал, что защитник выдернется — он выдернулся. Получилось двух или трех обыграть, не помню уже», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

Также он отреагировал на слова главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова, который не верит, что у Скопинцева получится еще раз забить с правой ноги.

«Надо у него спросить, что он готов сделать, если я повторю что-то подобное. Просто так такие мячи не залетают, естественно. Это тяжелый труд. Это все плоды тренировок», — добавил футболист.

Это первый гол 26-летнего защитника за 6 игр в текущем сезоне РПЛ.

После этой встречи «Динамо» расположилось на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Рубин» с 6 очками занимает 13-е место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 сентября. Казанская команда днем ранее отправится в гости к «Пари НН».