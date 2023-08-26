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Сегодня, 21:50

Скопинцев: «Просто так такие мячи не залетают. Это все плоды тренировок»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» в матче 6-го тура РПЛ (2:2).

«По центру включился, Диего мне пас дал, отсек игрока и вошел в центральную ось. Потом вел мяч, ждал, что защитник выдернется — он выдернулся. Получилось двух или трех обыграть, не помню уже», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

Также он отреагировал на слова главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова, который не верит, что у Скопинцева получится еще раз забить с правой ноги.

«Надо у него спросить, что он готов сделать, если я повторю что-то подобное. Просто так такие мячи не залетают, естественно. Это тяжелый труд. Это все плоды тренировок», — добавил футболист.

Это первый гол 26-летнего защитника за 6 игр в текущем сезоне РПЛ.

После этой встречи «Динамо» расположилось на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Рубин» с 6 очками занимает 13-е место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 сентября. Казанская команда днем ранее отправится в гости к «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/skopintsev-prosto-tak-takie-myachi-ne-zaletayut-e-to-vsyo-plody-trenirovok/
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
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Кр. Советов – Балтика
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