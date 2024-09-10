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Сегодня, 10:52

Скопинцев рад, что стал капитаном «Динамо»

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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил свою роль в команде.

— Я ощущаю себя одним из самых опытных игроков. Через несколько месяцев будет пять лет, как я в «Динамо». За это время сменился почти весь состав — кроме Игоря Лещука, из полевых никого не осталось. Чувствую дополнительную ответственность и желание провести в клубе как можно больше лет.

Что значит получить капитанскую повезку? Я очень рад. Это новая ступень, на которую ты поднимаешься с течением времени и с учетом заслуг в команде. Конечно, выбор капитана зависит от взгляда тренера, того, как он видит твою задачу в конкретном матче. Но лидерские качества, безусловно, учитываются. Хочется и дальше по мере возможности выходить на поле с капитанской повязкой, — сказал Скопинцев.

В ненышнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место. В следующем матче бело-голубые дома встретятся с «Ахматом». Встреча состоится 15 сентября и начнется в 14.15 мск.

Источник: Sport24
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)

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