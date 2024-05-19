Скопинцев рассказал о плакате незнакомой девушки с просьбой подарить ему футболку

Сегодня, 12:31
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о подходе к трибунам после матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).
— Во время обхода трибун к одному из секторов вас заставил подойти Лещук. Почему?
— Там девушка плакат держала. Возможно, он хотел перехватить плакат. Но благородство проявил и позвал меня.
— Но на плакате было написано «Скопинцев, роднулечка».
— Да, но там было фото. Мы похожи, у обоих борода, и он, возможно, претендовал на мое место. А потом увидел и разобрался. На плакате было написано «Скопинцев, роднулечка, подари футболку». Совершенно незнакомая мне девушка, — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».
На трибунах «ВТБ Арены» 18 мая были личные фанаты 27-летнего футболиста. Скопинцев в этом сезоне РПЛ провел 28 матчей, забил 1 мяч и стал автором 3 результативных передач.