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Сегодня, 12:37

Скопинцев — о старте «Динамо»: «Где-то мы недобрали свои очки, но играем бодро»

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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своей игровой позиции, взаимодействии с главным тренером Марцелом Личкой и ожиданиях от сезона.

— В недавнем матче на Кубок с «Крыльями» играл на позиции крайнего вингера. Это была задумка тренера. По тактическим соображениям я должен был сыграть впереди, но мне удобно действовать с краю и в защите, и в атаке, и на позиции латераля. Все эти позиции я могу закрывать и показывать свои лучшие качества.

С Марцелом у меня нормальные рабочие отношения. У него есть свои требования, и я стараюсь давать свой максимум. Надеюсь, мы вместе добьемся поставленных задач в этом сезоне. Старт для «Динамо» получился неплохим, где-то мы недобрали свои очки, но играем бодро, — приводит слова Скопинцева Sport24.

«Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома встретятся с «Ахматом». Встреча состоится 15 сентября и начнется в 14.15 мск.

Источник: Sport24
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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