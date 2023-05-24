Скопинцев рассказал, при каких условиях «Динамо» может побороться за чемпионство в РПЛ

Российский защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал об ожиданиях сезона-2023/24 в РПЛ.

«Наши цели — выиграть два оставшихся матча, чтобы на мажорной ноте уйти на перерыв, а потом готовиться к следующему сезону. Сможем ли в следующем сезоне бороться за чемпионство? Если наши молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень или тоже чуть повысят, то сможем», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

В 28-м туре РПЛ «Динамо» играло в гостях с «Торпедо». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

После 28-го тура РПЛ московское «Динамо» расположилось на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков.