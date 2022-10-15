Скопинцев считает, что «Динамо» победит «Оренбург» в матче РПЛ

Сегодня, 19:25
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
«Сегодня позитивный настрой. Мы победим «Оренбург»!» — сказал Скопинцев «СЭ».
«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — 8-й с 18 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования