Скопинцев считает, что «Динамо» победит «Оренбург» в матче РПЛ

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«Сегодня позитивный настрой. Мы победим «Оренбург»!» — сказал Скопинцев «СЭ».

«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — 8-й с 18 баллами.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург».