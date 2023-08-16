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Сегодня, 01:56

Скворцов: «Адиев способен работать в топ-клубе РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о главном тренере национальной команды Магомеде Адиеве.

«У Адиева все есть, чтобы стать тренером топ-клуба РПЛ. Для всех важен результат, а Адиев добился многого и принес достаточно громких побед. Возможно, ему поступали предложения от топ-клубов из России, но мы этого не знаем. Думаю, он способен работать в топ-клубе РПЛ, но пока он с нами в сборной Казахстана», — цитирует Metaratings.ru Скворцова.

Адиев в апреле 2022 года стал главным тренером сборной Казахстана. Ранее он работал в «Тереке», «Ахмате», «Анжи», «Чайке», «Легионе Динамо» и «Шахтере».

На этой неделе появилась информация, что Адиев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ахмата».

Источник: https://meta-ratings.kz/news/skvorcov-schitaet-chto-u-adieva-net-myslei-ob-ukhode-iz-sbornoi-kazakhstana-274135/
Магомед Адиев
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