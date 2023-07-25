Sky Sports: «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по трансферу Санчеса за 15 миллионов евро

«Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по трансферу Санчеса за 15 миллионов евро

«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника Давинсона Санчеса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонцы приняли предложение красно-белых в размере 15 миллионов евро.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.