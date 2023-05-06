Йоканович — о возможной отставке: «Клуб примет решение после чемпионата»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал судейство в матче с «Химками» (1:0) в 26-м туре РПЛ. Два гола московской команды были отменены.

— Как прокомментируете судейство в этом матче?

— Не буду комментировать этот вопрос. Болельщики приходят на футбол, чтобы посмотреть на футбол, а не чтобы он был в режиме стопа. Рефери должны держать игру под контролем. Во главу угла должен ставиться футбол.

— Как реагируете на слухи об уходе?

— Моя цель, когда я приходил сюда, выиграть чемпионат. Я не в курсе об информации, которую сказал Гафин. Клуб примет решение после чемпионата.

— Надеетесь ли вы еще на результаты в этом сезоне или уже начинаете готовиться к следующему?

— У нас будут важные четыре матча. Мы должны хорошо провести оставшуюся часть сезона. Конечно, у нас есть наброски по поводу следующего сезона. Но на данный момент в главе угла стоят встречи против «Ахмата», «Локомотива» и «Оренбурга».