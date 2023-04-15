Йоканович: «Доволен тем фактом, что команда проявила характер и добилась волевой победы»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

«Доволен тем фактом, что команда проявила характер и добилась волевой победы. В то же время, в первом тайме и начале второго мы не действовали в нашей лучшей манере, совершали много ошибок, игра была с нашей стороны достаточно медлительная. Понимаем, что эти компоненты надо улучшать. Сегодня такой игры хватило для победы, но обычно этого недостаточно», — сказал Йоканович.

«Динамо» находится на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 23 тура.