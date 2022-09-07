Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход капитана сборной Израиля Эли Дасы в московский клуб.

«Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию. Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», — приводит слова Йокановича пресс-служба московского клуба.

Последние три сезона 29-летний Даса провел в «Витессе». В прошедшем сезоне защитник провел за голландский клуб 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник покинул команду на правах свободного агента.

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.