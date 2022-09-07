Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 20:52

Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»

Йоканович заявил, что переход Дасы помог полностью укомплектовать позицию правого защитника в «Динамо»
Алексей Еремин

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход капитана сборной Израиля Эли Дасы в московский клуб.

«Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию. Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», — приводит слова Йокановича пресс-служба московского клуба.

Последние три сезона 29-летний Даса провел в «Витессе». В прошедшем сезоне защитник провел за голландский клуб 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник покинул команду на правах свободного агента.

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.

Источник: https://t.me/fcdynamo
Эли Даса
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды

Головин назвал «душой компании» своего бывшего одноклубника Кейта Бальде и рассказал о его перспективах в «Спартаке»