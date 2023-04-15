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Сегодня, 16:55

Йоканович: «Вышедшие на замену игроки обладают большим мастерством и сделали разницу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

— Сегодняшнюю игру можно сравнить с погодой. Сначала было ненастье, дождь, а потом радуга. Почему нельзя было выпустить мастеровитых игроков с самого начала? Почему команда так бледно смотрелась в первом тайме и в начале второго?

— Всегда легко быть генералом после войны. В данном случае легко рассуждать после того, как игра уже закончилась. Считаю, что те игроки, которые были в стартовом составе, тоже достаточно мастеровитые. Да, в первые 45 минут мы не показали ожидаемое игры, но это не исключительно из-за выбранного состава. Он на данный момент оптимальный. По ходу второго тайма, когда мы пропустили первый голос там был элемент невезения. Порой мастерство не всегда является краеугольным камнем. Стоит обращать внимание, сколько на фокус футболистов, концентрацию и жажду борьбы. Что касается, схемы, на которую мы перешли по ходу матча, у нас была схема 4-4-2. Сегодня она сработала, но здесь мы говорим о том, что вышедшие на замену игроки обладают большим мастерством и сделали разницу.

«Динамо» находится на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 23 тура.

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