Следующие слушания по существу о контрабанде наркотиков Промесом пройдут в январе 2024 года

Слушания по существу по делу о контрабанде наркотиков нападающим «Спартака» Квинси Промесом пройдут в январе 2024 года, сообщает журналистка газеты De Telegraaf Саскиа Беллеман.

«Слушания по существу дела назначены на конец января. Дело связано с импортом двух партий кокаина через Западную Шельду и порт Антверпен в январе 2020 года», — написала Беллеман в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что первая партия наркотиков включала 650 блоков по 1 кг каждый, а вторая партия, по данным прокуратуры, составила 712 кг. По версии обвинения, Промес и еще один мужчина по имени Марилио В. договорились с перевозчиками, чтобы те забрали две партии запрещенных веществ, но контрабанда была перехвачена полицией.

В конце мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В июне 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил 31-летнего футболиста к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Позднее нападающий «Спартака» подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.