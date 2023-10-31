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Сегодня, 12:40

Следующие слушания по существу о контрабанде наркотиков Промесом пройдут в январе 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Слушания по существу по делу о контрабанде наркотиков нападающим «Спартака» Квинси Промесом пройдут в январе 2024 года, сообщает журналистка газеты De Telegraaf Саскиа Беллеман.

«Слушания по существу дела назначены на конец января. Дело связано с импортом двух партий кокаина через Западную Шельду и порт Антверпен в январе 2020 года», — написала Беллеман в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что первая партия наркотиков включала 650 блоков по 1 кг каждый, а вторая партия, по данным прокуратуры, составила 712 кг. По версии обвинения, Промес и еще один мужчина по имени Марилио В. договорились с перевозчиками, чтобы те забрали две партии запрещенных веществ, но контрабанда была перехвачена полицией.

В конце мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В июне 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил 31-летнего футболиста к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Позднее нападающий «Спартака» подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.

Источник: Саскиа Беллеман
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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