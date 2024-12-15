Слишкович назвал игроком года футболиста «Спартака»

Сегодня, 21:00
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поставил на первое место полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
Также в его пятерку вошли: Вендел («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»), Манфред Угальде («Спартак»), Нино («Зенит»).
В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.