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Сегодня, 19:39

Слишкович: «Джикия не готов на сто процентов. Я посчитал риском выпускать его в матче с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Автором единственного гола прошедшей встречи стал полузащитник красно-белых Роман Зобнин, отличившийся на 35-й минуте.

Чернов играл против Кордобы. Он хорошо себя проявляет против таких игроков. Он сильный, может высоко прыгнуть. Никита выполнил свою задачу. Были моменты, когда Кордоба шел назад, и мы особо не реагировали. Но там оказывался Умяров, он решил все вопросы.

Для качественного защитника не важно, на какой позиции ему играть в обороне. Дуарте показал все, что мог сегодня. Я могу сказать, что доволен Алексисом, Хлусевичем и Зобниным. Но защита — это дело команды, она начинается с нападающего. Везде важно играть надежно. Если этого нет ты проигрываешь.

Владимир Слишкович. «Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

Джикия может играть правого центрального защитника?

Да, ему можно играть где угодно, у него нет проблем. Георгий очень долго не играл, я его не поставил, потому что подумал, что для него это будет тяжелая игра. Он не готов на сто процентов. Я хочу дать возможность Георгию проявить себя, потому что он заслужил это. Но начинать сразу с «Краснодаром», я посчитал это риском. Плюс, Паша Маслов не был готов на сто процентов. Поэтому я поставил тройку Дуарте Чернов Литвинов.

Гильермо говорил, что Джикия не может играть под неудобную ногу.

Это вопрос для Гильермо, — сказал Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

19 мая красно-белые проведут домашний матч с «Рубином».

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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