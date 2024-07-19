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Сегодня, 14:10

Слишкович объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак»

Алина Савинова
Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал, что хотел изменить в «Спартаке» после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил московскую команду. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе боснийца.

«Какие-то моменты в раздевалке были неидеальные. Попробовал решить эти проблемы, много разговаривал с игроками. Я хотел, чтобы игроки тоже взяли ответственность за результаты», — заявил Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Также он рассказал о причинах ухода из московского клуба.

«Мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру». Человеку не нужна никакая помощь. Он [Станкович] уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играют в футбол в России или расскажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?» — добавил Слишкович.

16 мая «Спартак» объявил о назначении главным тренером Деяна Станковича. Он возглавил команду в межсезонье. Ранее серб тренировал «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Вместе со Станковичем в тренерский штаб «Спартака» вошли ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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