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Сегодня, 23:37

Слишкович объяснил смену схемы «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после победы над «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ объяснил, почему изменил схему команды и сделал несколько замен в стартовом составе.

— Чем вы руководствовались при переходе на схему 3-4-3, оставив в запасе Соболева и Зиньковского?

— Мы играли скорее по схеме 3-5-2. У нас не было много времени для отработки этой схемы — совсем недавно была игра с «Зенитом». Я взял риск на себя. Пообщался с ребятами индивидуально — мы много разговаривали. обсуждали, какой матч нас ждет, чего мы ждем от футболистов. И, повторюсь, они сегодня сделали на поле все, что мы просили. Приезжает тренер, побеждает тут, говорит одни слова, проигрывает — говорит другие. Я не хочу много говорить. У нас еще много матчей впереди — нет времени радоваться этой победе. Надо уже думать про ЦСКА. Но я уверен, что с такими футболистами, как у нас, отлично понимающими игру, не будет никаких проблем.

— С Соболевым и Зиньковским все в порядке? Они остались на лавке по тактическим соображениям?

— Конечно, все в порядке. Саша играл шесть матчей по 90 минут. Надо было найти время, чтобы оставить его на скамейке. Каждый игрок и каждый матч очень важны. Но это уже мои проблемы. Я принимаю решение, определяя, что будет лучше для команды. Антон сегодня не играл. А Саша, когда был на поле, сделал все, что я просил от него перед выходом на замену, — сказал Слишкович на пресс-конференции.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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