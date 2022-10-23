Слишкович — об игре Зиньковского: «Он всегда выкладывается на 100 процентов. Не задает вопросов и делает свою работу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Химками» Владимир Слишкович оценил игру красно-белых в матче 14-го тура РПЛ.

— Футбол порой полон парадоксов. Когда ты быстро забиваешь, часто неосознанно отдаешь мяч сопернику. Это было и сегодня: мы не продолжили давить дальше. Хотя у «Химок» в основном были дальние удары, и Селихов отлично с ними справлялся. Да, соперник подал много угловых, и у «Химок» хорошо отлажены стандарты.

Во втором тайме мы внесли коррективы и смогли добиться нужного результата. Победу мы заслужили. Хотя не буду утверждать, что именно с таким счетом. Рад за Николсона, который забил два важный гола. Рад также за Мелешина и Маслова. Отмечу также, что мы завершали матч с четырьмя игроками 2003-04 годов рождения.

— После матча с ЦСКА много разговоров было о том, должен ли Антон Зиньковский выходить в старте. Сегодня он вышел с первых минут. Что скажете о его игре?

— В этой ситуации все зависит от того, как футболист работает в течение недели. Зависит от того, с кем мы играем. Что касается Антона, то он всегда выкладывается на 100 процентов. Он не задает вопросов и делает свою работу. На выбор исполнителей влияет и график игр: мы провели три матча за восемь дней. Важно физическое состояние всей команды и отдельных футболистов.

«Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 5:0. На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ. Подмосковный клуб расположился на 15-й позиции (9 очков).