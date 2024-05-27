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Слишкович — о Джикии: «Когда не получал игрового времени, то молчал и работал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Георгий Джикия пожимает руку Владимиру Слишковичу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об уходе из команды защитника Георгия Джикии.

— Как проводили Джикию?

— Мы хорошо попрощались. Еще увидимся с Георгием. У нас хорошие отношения. Ничего плохого не могу сказать про него ни как про игрока, ни как про человека. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия был капитаном, всегда пытался помочь.

— Правда ли, что у него не хватало физических данных, чтобы выходить даже в концовках матчей?

— Эти проблемы начались позже. Когда ты несколько месяцев не играешь в официальных встречах, то потом тяжело вернуться. Ему тридцать лет, он не старый, но тело ощущает этот возраст. С другой стороны, есть опыт, ты в каких-то моментах можешь потратить меньше сил, потому что прочитаешь все наперед. Жалко, что Георгий ушел. Он выигрывал со «Спартаком» трофеи, был капитаном, семь лет играл здесь. Бывает такое, когда игроку говорят: «До свидания». Но жизнь продолжается, Джикия будет играть в новой команде, и будет играть хорошо, у него есть навыки.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Владимир Слишкович. «Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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