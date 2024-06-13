Слишкович рассказал, что четыре клуба связывались с ним после ухода из «Спартака»

Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал, что с ним связывались несколько клубов после ухода из «Спартака». 29 мая специалист покинул московскую команду.

«После окончания сезона я общался с четырьмя клубами, у каждого из них уже был тренер. Мне показалось это непрофессиональным и нечестным по отношению к коллегам, сразу же вызвало отторжение», — цитирует Слишковича РИА «Новости».

Он добавил, что проекта с амбициями и поддержкой клуба он пока не встретил.

«Мой приоритет — спортивный успех. Надеюсь, что такая возможность появится — в России или за границей», — сказал тренер.

41-летний босниец в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.