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Сегодня, 12:29

Слишкович рассказал, что четыре клуба связывались с ним после ухода из «Спартака»

Виктория Кравченко
Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал, что с ним связывались несколько клубов после ухода из «Спартака». 29 мая специалист покинул московскую команду.

«После окончания сезона я общался с четырьмя клубами, у каждого из них уже был тренер. Мне показалось это непрофессиональным и нечестным по отношению к коллегам, сразу же вызвало отторжение», — цитирует Слишковича РИА «Новости».

Он добавил, что проекта с амбициями и поддержкой клуба он пока не встретил.

«Мой приоритет — спортивный успех. Надеюсь, что такая возможность появится — в России или за границей», — сказал тренер.

41-летний босниец в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича. До этого ожидалось, что он войдет в тренерский штаб Деяна Станковича, который возглавит команду с сезона-2024/25.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240613/slishkovich-1952532878.html?in=l
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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