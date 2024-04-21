Слишкович считает, что «Спартак» может победить любого соперника в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру команды в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

— Почему у «Спартака» после первого гола появились проблемы? Команда стала допускать много моментов у своих ворот.

— Это психологический момент. Тренер на скамейке может говорить что угодно, но в голове у игрока всегда мысли про оборону, когда счет в пользу его команды. Это типичный момент для футбола — все команды в мире с этим сталкиваются. Такое поведение нормально для команды, которая психологически еще не очень стабильна. А нам счет 5:1 дает стабильность и уверенность в том, что у нас сильная команда, что наши футболисты — сильные, что они могут победить любого соперника в России.