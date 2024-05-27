Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:04

Слишкович считает, что «Спартак» заслужил большего в Кубке России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» в концовке сезона-2023/24 Владимир Слишкович рассказал, доволен ли работой в московском клубе.

— Вы довольны своим отрезком у руля «Спартака»?

— И да, и нет. Почему нет? Считаю, что мы заслужили большего в Кубке России. Проиграли Калининграду — окей, не могу ничего сказать, «Балтика» заслужила. Но чуть-чуть остался осадок, жалко, мы заслужили больше. Думаю, мы были лучше и должны были выиграть.

По чемпионату — неплохо было. Не могу оценить свою работу. Пускай другие люди ее оценивают.

— Какой матч со «Спартаком» вам понравился больше всего?

— Для меня это игра с «Ростовом», — цитирует Слишковича Metaratings.ru.

16 мая пресс-служба клуба объявила о назначении Станковича, начиная с сезона-2024/25. «Спартак» по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице с 50 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/slishkovich-schitayu-chto-spartak-zasluzhil-bolshego-v-kubke-rossii-366893/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Обсудить
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Угаров поделился мнением об игре «Зенита» в РПЛ

Слишкович: «Не можем быть довольны сезоном, цель — это минимум попасть в топ-3»