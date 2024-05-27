Слишкович считает, что «Спартак» заслужил большего в Кубке России

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» в концовке сезона-2023/24 Владимир Слишкович рассказал, доволен ли работой в московском клубе.

— Вы довольны своим отрезком у руля «Спартака»?

— И да, и нет. Почему нет? Считаю, что мы заслужили большего в Кубке России. Проиграли Калининграду — окей, не могу ничего сказать, «Балтика» заслужила. Но чуть-чуть остался осадок, жалко, мы заслужили больше. Думаю, мы были лучше и должны были выиграть.

По чемпионату — неплохо было. Не могу оценить свою работу. Пускай другие люди ее оценивают.

— Какой матч со «Спартаком» вам понравился больше всего?

— Для меня это игра с «Ростовом», — цитирует Слишковича Metaratings.ru.