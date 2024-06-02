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Сегодня, 06:26

Слишкович считает, что Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате.

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топовых европейских чемпионатах, но фамилии называть не буду. Если говорить о всей РПЛ, то это, безусловно, Тюкавин. Константин дошел до того, что может спокойно делать шаг вперед и уезжать в Европу», — цитирует Слишковича Sport24.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ сезона-2023/24. На его счету 30 матчей, 15 забитых мячей и 10 результативных передач в чемпионате России.

Источник: Sport24
Владимир Слишкович
Константин Тюкавин
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