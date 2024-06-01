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Слишкович: «В мире есть всего пять игроков, которые могут себе позволить за день до матча выпить хоть 2 литра водки»

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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался по поводу употребления футболистами спиртных напитков.

«Бокал пива после матча особо ни на что не влияет, — приводит Sport24 слова Слишковича. — Каждый игрок понимает, когда он может выпить, а когда — нет. В конце концов пиво многое не меняет. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал после матча. Но если футболист выпьет за два дня до игры и ничего не покажет на поле, тогда возникнут проблемы».

Тренер привел в пример знаменитого бразильца Роналдиньо.

«В мире есть всего 5 игроков, которые могут себе позволить за день до игры выпить хоть два литра водки. Вы прекрасно знаете, кто это — лучшие футболисты в мире. Например, Роналдиньо себе позволял такие моменты, но на следующий день был лучшим на поле. Остальные такое себе позволить не могут», — подчеркнул Слишкович.

В среду, 29 мая, «Спартак» объявил об уходе Слишковича по собственному желанию. 41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля.

Источник: sport24.ru
Владимир Слишкович
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