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27 сентября, 22:49

Слишкович: «Соболев забьет три мяча, и болельщики «Зенита» все забудут»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович выразил мнение, что болельщики «Зенита» изменят отношение к нападающему Александру Соболеву, когда он начнет забивать.

«Реакция болельщиков «Зенита» на Соболева? Саша пришел из «Спартака». Логично, что его не приняли сразу. Но завтра или через месяц Соболев забьет три мяча, и, поверьте, болельщики все забудут. Если Саша будет много забивать, фанаты его примут. Таких примеров много — так было всегда», — приводит слова Слишковича Sport24.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» и пока отметился одной голевой передачей в трех матчах.

Источник: Sport24
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович

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