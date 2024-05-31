Слишкович: «Я возглавил «Спартак», когда форма Зиньковского пошла на спад»

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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.
— Если верить Зиньковскому, то вы сказали, что ему не хватает желания на тренировках. У Антона проблемы с мотивацией?
— У Зиньковского нет проблем с мотивацией.
— Тогда почему ему не доверяли?
— Как не доверял?
— Он стал заметно меньше играть.
— Окей, но это не значит, что он не играл. С «Оренбургом» Зиньковский провел всю игру, с «Зенитом» тоже начал в старте, выходил против ЦСКА.
— В чем тогда проблема Зиньковского?
— Нет никаких проблем, но я знаю игрока, сколько он может и сколько показывает в данный момент.
— Зиньковский может больше, чем-то, что показывал при вас?
— Конечно. И Антон это знает. Я возглавил «Спартак» в тот момент, когда форма Зиньковского пошла на спад. Антон — важный игрок для «Спартака», но есть и другие футболисты, которые тренируются и хотят показать себя. Если вижу, что один игрок показывает себя на тренировках и хочет играть больше, чем другой, я отдам ему предпочтение, — сказал Сkишкович Sport24.
В прошедщем сезоне чемпионата Росиии провел 26 матчей и забил 2 мяча. Команда заняла рятое местое в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 оков.