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25 апреля, 23:05

Слишкович: «Сегодня игроки «Спартака» сделали все, чтобы обыграть ЦСКА»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру команды в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

У «Спартака» была огромная самоотдача.

— Когда начали работать вместе, я говорил одно: «Вам болельщик прощает все, что угодно. Но если не оставишь на поле сердце и душу этого не простят». В последних играх я видел это желание. Как и сегодня. К сожалению, были проблемы. Но время самая большая проблема тренера. Времени всегда не хватает, чтобы исправить какие-то ошибки. Я увидел команду, которая хочет побеждать. Сегодня они сделали все, чтобы «Спартак» обыграл ЦСКА», — сказал Слишкович.

 
ЦСКА и &laquo;Спартак&raquo; не&nbsp;забили голов в&nbsp;центральном матче 21-го тура РПЛ. Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Слишкович
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