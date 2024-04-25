Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

25 апреля, 23:13

Слишкович о Зиньковском: «Антон — не классический десятый номер. Его позиция слева или справа»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил игру полузащитника клуба Антона Зиньковского в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

В прошедшей встрече 28-летний футболист вышел на поле на 78-й минуте, заменив Хесуса Медину.

Зиньковский вышел не на своей позиции.

— Антон, честно, не классический десятый номер. Его позиция слева или справа. Но сегодня мы попробовали в момент атаки подобную схему.

У вас был соблазн поменять схему в этом матче?

— Тренер думает о многих вещах. Ему часто приходят идеи. Но есть правило — не трогай, если работает. Я не фанат изменений. Если игрок физически готов, провел хороший матч — я не могу убрать его на скамейку? — сказал Слишкович.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 33 матчах за «Спартак», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

На данный момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. 28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом».

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Летающая лыжница Кустова рассказала, как переболела анорексией
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Самое нулевое дерби, четыре удара в створ ворот, такой витрины РПЛ вы ждали? Что случилось в матче ЦСКА - «Спартак»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Мендес: «Обе команды старались, чтобы выиграть матч, но ничья — это справедливый результат»
Зделар: «Могу сказать, что это была хорошая игра»
Роберт Морено: «Очень стыдно, что в чемпионате России не переносят матч, когда в составе 14 игроков с отравлением»
«Обе команды больше думали, как не проиграть». Слишкович и Федотов после дерби
Федотов об игре Акинфеева: «Игорь снова показал свой уровень»
Федотов о нулевой ничьей со «Спартаком»: «Футбол прекрасен голами, но есть и другие элементы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Лепехин считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство после поражения «Рубину»

Слишкович: «Знаю, как сильно спартаковская семья хотела выиграть у ЦСКА»