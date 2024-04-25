Слишкович о Зиньковском: «Антон — не классический десятый номер. Его позиция слева или справа»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил игру полузащитника клуба Антона Зиньковского в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

В прошедшей встрече 28-летний футболист вышел на поле на 78-й минуте, заменив Хесуса Медину.

— Зиньковский вышел не на своей позиции.

— Антон, честно, не классический десятый номер. Его позиция слева или справа. Но сегодня мы попробовали в момент атаки подобную схему.

— У вас был соблазн поменять схему в этом матче?

— Тренер думает о многих вещах. Ему часто приходят идеи. Но есть правило — не трогай, если работает. Я не фанат изменений. Если игрок физически готов, провел хороший матч — я не могу убрать его на скамейку? — сказал Слишкович.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 33 матчах за «Спартак», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

На данный момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. 28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом».