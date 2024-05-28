Слишкович заявил, что Джикия мог бы еще помочь «Спартаку»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии из команды.

Контракт Джикии с красно-белыми истекает в межсезонье. В мае клуб объявил, что 30-летний футболист покинет команду.

«Решение принял клуб, надо спрашивать у них. Джикия бы еще помог «Спартаку»? Конечно! Я думаю, что да! Каждой команде нужны опытные игроки», — цитирует Слишковича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Джикия провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах. Защитник выступал за красно-белых с 2017 года.