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Сегодня, 08:45

Слишкович — о работе со Станковичем: «Интересно узнать, что хочет новый тренер»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» заявил, что ему будет интересно поработать вместе с Деяном Станковичем.

— Был разговор со спортивным директором Томашем Амаралом о том, чтобы вы продолжили работу в тренерском штабе «Спартака»?

— Нет. У нас еще предстоит встреча. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Интересно узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Но есть ли амбиции стать главным?

— Конечно. Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности.

— Как прощались с Абаскалем?

— Мы пожелали друг другу удачи и всего самого хорошего в работе и в жизни. Такое в футболе бывает. Такое ждет и меня, и любого другого тренера в спорте. Это нормальные события тренерской карьеры. Общаемся ли мы с ним? Нет. Человек отдыхает, а у меня в это время было много работы.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24, набрав 50 очков.

Владимир Слишкович. «Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
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