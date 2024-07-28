Слишкович заявил, что может продолжить карьеру в России

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Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал «СЭ» о планах на будущее. 27 июля экс-тренер «Спартака» посетил матч 2-го тура РПЛ, в котором «Динамо» дома обыграло «Локомотив» (3:1).
— Пришел на матч посмотреть игру.
— Какие планы на будущее?
— Увидим.
— Увидим вас в роли главного тренера?
— Надеюсь.
— В российском чемпионате?
— Думаю, что да, — сказал Слишкович «СЭ».
41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича, команду возглавил Деян Станкович.