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Сегодня, 17:21

Слишкович заявил, что не до конца доволен своей работой в «Спартаке»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович сравнил матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1) с игрой против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

— Что получилось сегодня? И чего не хватило в матче с «Балтикой»?

— Получилось, что забили свои моменты. А в Калининграде сложилось по-другому. Считаю, там мы играли лучше. Но так бывает. Уверен в одном: это был плохой день, когда ничего не получается. Такие игры бывают раз в год, но у нас это случилось в такой важный момент.

— Чему вы научились за время работы со «Спартаком»?

— Тренер учится от хороших игроков, а в «Спартаке» таких игроков много. В «Спартаке» ты 24 часа должен быть сконцентрирован, потому что это большой клуб. Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома. И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой.

— Ваш отец — известный тренер. Что он вам говорил и советовал в последнее время?

— Это секрет. Мне повезло, что у меня есть человек, который знает все футбольные вопросы в сто раз лучше меня. Я всегда могу получить совет от него. Я не всегда согласен с его идеями, у меня есть свое мнение. Но он часто мне помогает.

«Спартак» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре сезона красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч пройдет 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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