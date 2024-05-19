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Сегодня, 17:15

Слишкович — об уходе Джикии: «Грустный момент, я не принимал участия в решении»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопросы после победы команды над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

— Заслуженная победа, — начал Слишкович. — Момент, которым я недоволен — это последние 15 минут. «Рубин» играл длинными передачами, и на поле появилась нервозность. Мы легко теряли мяч, а нужно было просто успокоить ситуацию. А так в целом хорошая игра — забили три гола, одержали заслуженную победу.

— Принимали ли вы участие в решении по Джикии?

— Нет, это решение клуба. Это грустный момент: он выигрывал со «Спартаком», был капитаном, был важным игроком в раздевалке. Он не первый и не последний, кому приходится уходить из команды. По-человечески жалко. Но я не боюсь за будущее Георгия, он будет играть хорошо в новой команде. Жизнь продолжается, мы с ним еще много раз увидимся.

— Общались уже со Станковичем?

— Нет, еще не разговаривали. Я давно знал об этом решении. И сегодня, и раньше, и еще одну игру я хочу правильно сделать свою работу. Постараемся выиграть последнюю встречу. Пообщаемся с Деяном — тогда и будет мнение о нем как о человеке и о тренере. Раньше мы никогда не пересекались.

— Вас уже оценивают как главного тренера. Если будет подходящее предложение от клуба из России, что скажете?

— Думаю только о последней игре. А потом — на море! — сказал Слишкович.

«Спартак» 18 мая объявил об уходе 30-летнего защитника по окончании сезона. Джикия выступал за красно-белых с января 2017 года. 19 мая он вышел в стартовом составе команды на матч с «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

После игры Джикию покачали футболисты «Спартака», а сам игрок совершил круг почета по стадиону.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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