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Слишкович: «Ждем Промеса в «Спартаке», надеемся, он вернется»

Алина Савинова
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что московский клуб надеется на возвращение голландского форварда Квинси Промеса в Россию.

17 мая сообщалось, что футболиста освободили из-под стражи в Дубае, однако ему до сих пор запрещено покидать территорию ОАЭ. На данный момент Промес ожидает рассмотрения дела о его экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

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«Есть ли у меня информация, что с Квинси Промесом? Нет, это уже старая история. Вы сами знаете, что и как с ним случилось. Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в «Спартаке, надеемся, он вернется», — цитирует Слишковича «РБ Спорт».

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.

Промес выступает за московский клуб с 2021 года. В первой части сезона 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-slishkovich-zhdem-promesa-v-spartake-nadeemsya-on-vernetsya/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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