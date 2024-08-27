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Сегодня, 17:36

Слуцкий — о форме Дзюбы: «Он в страшном порядке»

Алина Савинова
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о форме российского нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба — в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно», — приводит «РБ Спорт» слова Слуцкого.

Также тренер ответил на вопрос о том, в порядке ли Дзюба не только для уличного, но и для профессионального футбола.

«Для чего угодно! Почему, по-вашему, для профессионального он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?» — отметил Слуцкий.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.

Ранее нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что экс-форвард «Локомотива» отказался от перехода в чемпионат Кипра.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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