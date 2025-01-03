Слуцкий назвал клубы, которые отказались от Дзюбы, идиотами

Тренер «Шанхая Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о клубах, которые отказались от Артема Дзюбы прошлым летом.

«Когда Дзюба был без команды, я говорил: «Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу». При всем уважении к «Акрону», не будь там сейчас Артема, команда бы была значительно ниже», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Слуцкий отметил, что три гола и три ассиста, которые Дзюба сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. И команды, которые не берут его под предлогом «ой, у него плохая репутация»... Ну, вот они его не взяли, а он же им и забил, воткнул. А их не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? Если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие во всяких шоу, то они идиоты! Я другого слова не подберу.

36-летний форвард стал игроком тольяттинского клуба в сентябре. В первой половине сезона-2024/25 Дзюба провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.