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Сегодня, 09:30

Слуцкий: «Зенит» — фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но по игре я не вижу космического разрыва»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил начало сезона для «Зенита».

«Из шести матчей — четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате. Если посмотреть на последние три игры «Зенита», то с «Динамо» потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти. Матч с «Химками» и со «Спартаком»... Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура — да, потом — нет. Понятно, что «Зенит» — фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва», — сказал Слуцкий «СЭ».

«Зенит» после шести туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» — 15 очков.

 
Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

 

ФК Зенит
Леонид Слуцкий
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