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Слуцкий пошутил о Дзюбе и его слитых интимных видео: «Если я запишу такое — это будет фильм ужасов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий пошутил на тему нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и интимных видео с участием футболиста, слитых в интернет.

Слуцкий вместе с Дзюбой будут комментировать финал ЛЧ-2022/23 «Манчестер Сити» — «Интер» в одном из фуд-кортов в Москве.

«Дзюбе в наказание нужно записать интимное видео», — заявил Слуцкий.

«А что, это кто-то делает? Или я открыл ящик Пандоры?» — удивился Дзюба.

«Если я запишу интимное видео — это будет фильм ужасов, мне кажется», — пошутил Слуцкий.

«Всем пришлось доставать бы лупы», — ответил Дзюба.

Осенью 2020 года Дзюба стал жертвой слива видео интимного характера с его участием. В пятницу, 9 июня 2023 года в Сети появились новые ролики с футболистом.

Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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