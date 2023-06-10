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Известный российский тренер Леонид Слуцкий пошутил на тему нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и интимных видео с участием футболиста, слитых в интернет.
Слуцкий вместе с Дзюбой будут комментировать финал ЛЧ-2022/23 «Манчестер Сити» — «Интер» в одном из фуд-кортов в Москве.
«Дзюбе в наказание нужно записать интимное видео», — заявил Слуцкий.
«А что, это кто-то делает? Или я открыл ящик Пандоры?» — удивился Дзюба.
«Если я запишу интимное видео — это будет фильм ужасов, мне кажется», — пошутил Слуцкий.
«Всем пришлось доставать бы лупы», — ответил Дзюба.
Осенью 2020 года Дзюба стал жертвой слива видео интимного характера с его участием. В пятницу, 9 июня 2023 года в Сети появились новые ролики с футболистом.