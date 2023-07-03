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Слуцкий проиграл в финале «Большого шоу», где нельзя смеяться

Мария Гусева
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий проиграл в финале третьего сезона «Большого шоу».

Комик Валерий Равдин договорился с экс-тренером сборной России на ничью. Для этого оба должны были одновременно улыбнуться, но Равдин на счет «три» не сделал этого — а Слуцкий сделал.

«Большое шоу» — проект комика и шоумена Азамата Мусагалиева. По правилам 10 участников оказываются в закрытой комнате, где важно не улыбаться и не смеяться. Проигравший вылетает с шоу.

52-летний Слуцкий помог выбить с шоу несколько юмористов благодаря своим шуткам.

В третьем сезоне «Большого шоу» также принял участие форвард «Локомотива» Артем Дзюба. Нападающий был в четверке последних участников шоу.

Леонид Слуцкий
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