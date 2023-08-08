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Сегодня, 10:43

Слуцкий: «6 миллионов — это большая переплата «Спартака» за Рябчука»

Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за защитника Рябчука
Виктория Кравченко
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер защитника Олега Рябчука в «Спартак». Он считает, что тот является качественным игроком. Специалист также заявил, что красно-белые переплатили за футболиста.

«Это очень качественный игрок, но это все равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца. После этого футболист обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро, защитник будет получать 1,2 миллиона по 3-летнему контракту.

25-летний футболист перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса», подписав контракт до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

РПЛ, трансферы: «Зенит» отдал защитника в «Оренбург», «Спартак» ищет усиление в оборону

ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
Олег Рябчук
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11
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