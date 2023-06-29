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Сегодня, 15:30

Слуцкий — о своей пародии на Дзюбу: «Опустился до такого уровня, а был уважаемым тренером»

Виктория Кравченко
Тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою пародию на интимное видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. 52-летний специалист заявил, что готов к негативной реакции зрителей.

«Как вам видео? Я же не могу оценивать. Сейчас польется в комментариях, что Слуцкий уже опустился до такого уровня пародий, был уважаемым тренером и так далее. Я уже готов к этому, давайте», — сказал Слуцкий в 3-м сезоне «Большого шоу» комика и шоумена Азамата Мусагалиева.

Слуцкий стал гостем развлекательного шоу, в котором нужно рассмешить других участников, но не засмеяться самому. Во второй серии «Большого шоу» экс-тренер ЦСКА сделал пародию на скандальное интимное видео Дзюбы.

Последним клубом Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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