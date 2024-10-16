Слуцкий считает, что ЦСКА подписал Пьянича ради результата на поле

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал подписание клубом полузащитника Миралема Пьянича.

34-летний босниец присоединился к армейцам в сентябре на правах свободного агента. Контракт был заключен по схеме «1+1».

«Он приехал в ЦСКА, чтобы дать результат, чтобы клуб завоевал то место, которое им хочется. И чтобы болельщики, которые уже есть, могли насладиться игрой большого мастера. Он не даст тебе новую аудиторию. Цели приезда Пьянича, как и любого другого игрока, — они глобально местечковые. Направленные на интересы клуба и необходимый результат», — сказал Слуцкий в эфире подкаста «Т-Лиги уличного футбола».

Пьянич наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год, завоевав 3 чемпионских титула, 2 Кубка и 2 Суперкубка России. На сегодняшний день 53-летний россиянин является главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».